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В Перми пройдет встреча с Андреем Звягинцевым
В Пермском театре кукол на 19.30 запланирована творческая встреча с российским кинорежиссером и сценаристом Андреем Звягинцевым. Два раза он номинировался на Оскар, является лауреатом Каннского и обладателем главного приза Венецианского кинофестивалей. Андрей Звягинцев является создателем таких картин, как "Левиафан", "Возвращение" и "Нелюбовь".
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