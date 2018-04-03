В Перми пройдет встреча с Андреем Звягинцевым

В Пермском театре кукол на 19.30 запланирована творческая встреча с российским кинорежиссером и сценаристом Андреем Звягинцевым. Два раза он номинировался на Оскар, является лауреатом Каннского и обладателем главного приза Венецианского кинофестивалей. Андрей Звягинцев является создателем таких картин, как "Левиафан", "Возвращение" и "Нелюбовь".