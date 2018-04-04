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Над головами пермяков нависла ледяная угроза

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сосульки

Медики пока не берутся делать прогнозы относительно состояния 9-месячной девочки, на голову которой упала глыба снега. Это случилось в одном из дворов в пермском Закамске. С малюткой гуляла мама.

Спустя сутки после ЧП в этом дворе Кировского района Перми можно наблюдать бурную деятельность коммунальщиков. Накануне мама с маленькой дочкой, которая находилась в коляске, вышла на прогулку. Сверху упала снежная глыба, её фрагмент попал в голову малышки.

Всё произошло возле подъезда, специалистам ещё предстоит выяснить - упал снег с крыши или с козырька балкона. Но уже сейчас можно предположить, удар какой силы испытал девятимесячный ребёнок.

Девочка получила тяжёлую травму головы, была без сознания, её прооперировали.

Игорь Тюнягин, заместитель главного врача по хирургической помощи Краевой детской клинической больницы: "В настоящее время состояние ребёнка крайне тяжёлое, относительно стабильное. Прогноз пока трудно говорить".

огорожено

Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи, сотрудники администрации и жилищной инспекции устанавливают, что стало причиной ЧП - халатность управляющей компании, которая обязана убирать снег с крыши, или виной всему самовольно установленный козырёк. На этой версии настаивает УК «Гарант», обслуживающая дом. В качестве аргументов - фотографии - возможно, той самой глыбы, от которой пострадал ребёнок. Снег здесь принял форму профнастила.

Гарант

Светлана Мамаева, начальник производственно-технического отдела УК «Гарант»: "Состояние кровли удовлетворительное, очистка была проведена буквально на той неделе. Снежных свесов и сосуль не обнаружено. Предположительно, что это произошло с козырька, самовольно установленного между 4 и 5 этажом одной из квартир".

Жильцов этой квартиры дома не оказалось, а вот их соседи сомневаются, что на козырьке могла образоваться такая наледь. Да и крыша, которую, по заявлениям УК, чистили на прошлой неделе, выглядит слишком обледенелой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Однако ответственность могут понести и жильцы квартиры, если будет доказано, что именно с их козырька на малышку упал снег.

Роман Фёдоров, заместитель руководителя следственного отдела Кировского района г.Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Необходимо следствию изучить документацию управляющей компании, где заканчивается их зона ответственности, где начинается зона ответственности собственников жилья. Сейчас следствие занимается изучением технической и иной документации".

Тем временем в городе продолжается работа по очистке крыш от снега: помимо самих управляющих компаний её качество проверяет департамент ЖКХ. Нарекания в письменном виде направляются в жилищную инспекцию, которая уже накладывает штрафы - до 250 тысяч рублей. Однако закрепить ответственного за каждой крышей нереально: контролировать эти работы вправе сами жильцы. Каждый может потребовать от УК своевременной уборки снега.

Евгений Ведерников, заместитель начальника департамента ЖКХ администрации г.Перми: "Собственники должны обратиться в УК, и видя на крыше свес, который образовался после потепления - с УК поработать. Ну и УК должны себя более активно вести и такие моменты не допускать".

Отвечать приходится не только юридическим лицам, но и конкретным сотрудникам. В феврале 2015 года начальник участка ООО «ЖУК» всё в том же Кировском районе получила наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. Её признали виновной в падении глыбы льда на пермского студента. Парень остался инвалидом. Не стоит надеяться на штрафы и предписания. Сложный, но эффективный путь - требовать от управляющей компании качественной уборки. И самое простое - во время оттепели на каждой прогулке, находясь рядом со зданиями, поднимать голову вверх.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 04.04.2018 в 09:16 в рубрике - Вести Пермь

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