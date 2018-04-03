Пермский край. Неделя за 159 секунд

ВИДЕО НЕДЕЛИ

Пермская набережная пока в 3D. Все, что отрисовано на компьютере, собираются исполнить в камне, асфальте, резине, дереве и прочих материалах на самом деле. «Сложный и красивый пазл, каждая часть которого выполняет свою функцию» - цитата из презентационного видео. Выглядит все действительно симпатично, а временами даже круто. Детская зона, лаунж-зона, спортивная часть и амфитеатр. Главные элементы будущей организации пространства на берегу Камы. Проект можно считается официальным протоколом о намерениях. Работы должны начаться уже этим летом.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

853 тысячи рублей. Это деньги, которые Пермский край готов потратить на хитрое устройство - полиграф. Аукцион уже объявлен. Торги назначены на 13 апреля. «Детектор лжи» планируют купить если не с полным, то с хорошим «фаршем»: само устройство плюс мобильный видеокомплекс плюс набор самых разных датчиков плюс спецкресло. Говорят, что проверять будут тех сотрудников, у которых по должности есть возможность что-нибудь «порешать». Также говорят, что все происходить будет исключительно добровольно.

АНОНС НЕДЕЛИ

Битва за Питер в пермском небе. С 1 мая авиакомпания S7 анонсировала открытие прямых рейсов в северную столицу. Говорят, что билеты уже есть в продаже. До недавнего времени вариантов попасть туда у пермских путешественников было немного. Если медленно - то с помощью РЖД. Если быстро - то «Аэрофлота». И все. Теперь трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам - в дело будет включаться S7. О перспективах «зеленых рейсов» никто пока не говорит. С другой стороны, не было бы возможности заработать - не полетели бы.

ПРОЕКТ НЕДЕЛИ

Круто когда крупно. Фотопроект центра общественных связей ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ оказался не просто календарем, но «календарем года». Это по оценке профессионалов в создании корпоративного стиля. Макросъемка нефти с пермских месторождений - это свежо, оригинально и просто красиво. В итоге - победа в номинации «Фотообразы» всероссийского конкурса «Календарь года-2018». Кстати, на портале «Пермская Нефть» можно скачать обои для самых разных гаджетов. Тема прежняя: черное золото крупным планом.

ПРОГОНОЗ НЕДЕЛИ

Весна. Скоро. Но ненадолго. Синоптики радуют: аномальные холода последней недели марта наконец сменятся весенней температурой в первых числах апреля. По прогнозам, уже второго числа столбик термометра уверенно уйдет в плюсовые значения. Еще через день может быть +8, а то и все +10. Но тут же синоптики и огорчают: потепление может оказаться коротким. Лютых холодов быть уже не должно. А вот легкий морозец и легкий апрельский снежок - это вполне вероятно.