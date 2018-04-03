В Перми на коляску с младенцем рухнула глыба льда
Накануне вечером в Кировском районе Перми на коляску с младенцем рухнула глыба льда. ЧП произошло у пятиэтажного дома по улице Маршала Рыбалко, 111. Пострадал грудной ребенок. Малышку отвезли в больницу на автомобиле «скорой помощи».
В настоящее время девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты интересующие следствие предметы. Допрашиваются свидетели. В офисе управляющей компании изымается и осматривается документация, регламентирующая обслуживание жилого дома.
Следственное управление призывает работников жилищно-коммунальных служб принять дополнительные меры к обеспечению безопасности и исключить факты травмирования людей в результате падения наледи с крыш домов Жителей просят быть максимально осторожными и внимательными.
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