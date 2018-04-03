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В центре Перми столкнулись два автобуса
Очередная авария с участием общественного транспорта произошла накануне в Перми. На остановке «Центральный рынок» автобус маршрута №42, сдавая назад, врезался в автобус №36. В результате аварии никто из пассажиров не пострадал. Информация об этом появилась в паблике «ЧП. Пермский край».
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