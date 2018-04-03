Трасса Пермь-Екатеринбург частично останется без освещения
На федеральной трассе Пермь-Екатеринбург в течение недели не будет освещения на объездах сел Лобаново и Бершеть. Отключение будет произведено из-за ремонтно-восстановительных работ. В результате ДТП здесь были повреждены линии электропередачи. Во время ремонта на магистрали будет действовать ограничение скорости до 90 км/ч. Водителей просят соблюдать скоростной режим и учитывать информацию об отключении света на магистрали при планировании маршрута.
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