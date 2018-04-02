Если что - куда бежать?

До 12 апреля прокуратура и МЧС будут проверять торговые центры в Пермском крае. Всего инспекции будут направлены или уже отработали на 87 объектах, каждый площадью более 3 тысяч м². Параллельно и сами торгово-развлекательные центры презентуют системы противопожарной безопасности.