Если что - куда бежать?
До 12 апреля прокуратура и МЧС будут проверять торговые центры в Пермском крае. Всего инспекции будут направлены или уже отработали на 87 объектах, каждый площадью более 3 тысяч м². Параллельно и сами торгово-развлекательные центры презентуют системы противопожарной безопасности.
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