День оленевода - главный праздник Ямала
На полуострове Ямал Ростелеком установил уникальную для России систему оповещения, которая теперь покрывает всю местную тундру. Так, что если пожар или большая вода - оленеводы, которых в этих краях все еще много, будут предупреждены в любой точке, где бы они не оказались. Максим Лабутин был приглашен на презентацию этой системы, но попал на большой праздник - День оленевода. Далее его рассказ и о том и о другом.
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