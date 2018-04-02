День оленевода - главный праздник Ямала

На полуострове Ямал Ростелеком установил уникальную для России систему оповещения, которая теперь покрывает всю местную тундру. Так, что если пожар или большая вода - оленеводы, которых в этих краях все еще много, будут предупреждены в любой точке, где бы они не оказались. Максим Лабутин был приглашен на презентацию этой системы, но попал на большой праздник - День оленевода. Далее его рассказ и о том и о другом.