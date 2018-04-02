Пермский самбист задержал вора
Студент колледжа олимпийского резерва Никита Салынцев хочет в будущем стать тренером. Большую часть жизни, точнее 10 из 19 лет, юноша занимается самбо. Мастерский разряд выполнил в прошлом году, а недавно спортивные навыки пригодились в жизни вне зала. Возвращаясь с тренировки, среагировал на крик женщины: «Помогите, обокрали!».
Никита Салынцев, МС по самбо: "Я подбежал к ней, отдал ей свою сумку тренировочную, чтобы догонять легче было. И всё, побежал ориентировочно. Я его уже не видел за углом. Побежал, догнал его. Привёл к женщине, и мы дождались полицейских. Всё".
В благодарность за участие юноша получил торт.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Социальные пенсии проиндексировали
Год в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяков
Пример спортивного мужества
На Чемпионате мира по секвею победили пермяки
Пермь. Вести-Спорт
«Студенческая весна»: инженеры танцуют, экономисты поют
Всё для эффективного производства
В Перми к 1 сентября откроются две новые школы
Телепнёв и DJ Smash: Что покажет очная ставка?
Подышите в трубочку: в Перми ловили опасных водителей
Добавить комментарий: