Пермский самбист задержал вора

Студент колледжа олимпийского резерва Никита Салынцев хочет в будущем стать тренером. Большую часть жизни, точнее 10 из 19 лет, юноша занимается самбо. Мастерский разряд выполнил в прошлом году, а недавно спортивные навыки пригодились в жизни вне зала. Возвращаясь с тренировки, среагировал на крик женщины: «Помогите, обокрали!».

Никита Салынцев, МС по самбо: "Я подбежал к ней, отдал ей свою сумку тренировочную, чтобы догонять легче было. И всё, побежал ориентировочно. Я его уже не видел за углом. Побежал, догнал его. Привёл к женщине, и мы дождались полицейских. Всё".

В благодарность за участие юноша получил торт.