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Социальные пенсии проиндексировали

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C 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России. Выплаты увеличатся на 2,9%, в абсолютных числах - примерно на 255 рублей. Средний размер социальной пенсии у детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 и 382 рубля и составит 13 тысяч 410 и 13 тысяч 556 рублей. Повышение коснется 3,9 миллиона пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальных пенсий.

 

Метки: В России, Экономика, Деньги

Опубликовано: 02.04.2018 в 15:48 в рубрике - Вести Пермь

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