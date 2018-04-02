Социальные пенсии проиндексировали

C 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России. Выплаты увеличатся на 2,9%, в абсолютных числах - примерно на 255 рублей. Средний размер социальной пенсии у детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 и 382 рубля и составит 13 тысяч 410 и 13 тысяч 556 рублей. Повышение коснется 3,9 миллиона пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальных пенсий.