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Пример спортивного мужества
Пример спортивного мужества. 16-летний Илья Мазырин - первый в Прикамье доброволец с инвалидностью (у юноши ДЦП опорно-двигательный аппарата), кто выполнил испытания ГТО соответствующей возрасту 5-й ступени. Целеустремлённый абитуриент планирует со спортом связать своё будущее.
Илья Мазырин, участник испытаний ГТО: "Я хочу поступать в колледж Олимпийского резерва, и для этого я решил сдать нормы ГТО. Я первый в Пермском крае, кто сдал все нормы ГТО кроме лыж. Я ещё занимаюсь профессионально плаванием, имею 2-й взрослый разряд и имею ещё звание серебряного призёра Чемпионата России.
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