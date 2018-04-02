На Чемпионате мира по секвею победили пермяки

Статус пятикратных чемпионов страны завоевали представители танцевального отделения СДЮСШОР Киокушинкай. На Чемпионате России по спортивным танцам первое место в европейском секвее заняли мастера спорта международного класса Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда, став пятикратными чемпионами страны в данной дисциплине. В латиноамериканской программе бронзу завоевали мастера спорта международного класса Владислав Артюшков и Софья Вершинина. Тренирует пары Светлана Кульбеда и Наталья Иванова.