Год в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяков
Сухопутные, воздушно-космические войска, десант и флот. Стартовал весенний призыв. Задача Пермского края - отправить в войска порядка трёх тысяч молодых людей. Каждый призывник должен пройти комиссию, где будет принято решение - годен молодой человек к службе или нет. От физических данных будет зависеть, для каких родов войск подходит тот или иной призывник. Планируется, что первые отправки начнутся уже в середине апреля.
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