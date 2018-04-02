Год в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяков

Сухопутные, воздушно-космические войска, десант и флот. Стартовал весенний призыв. Задача Пермского края - отправить в войска порядка трёх тысяч молодых людей. Каждый призывник должен пройти комиссию, где будет принято решение - годен молодой человек к службе или нет. От физических данных будет зависеть, для каких родов войск подходит тот или иной призывник. Планируется, что первые отправки начнутся уже в середине апреля.