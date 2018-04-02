Пермь. Вести-Спорт
Главные темы выпуска:
- Стефания Надымова выиграла Чемпионат России по лыжному двоеборью в Чайковском.
- Призёр олимпийских игр Александр Смышляев стал победителем в могуле на проходящем в Кемеровской области чемпионате и финале Кубка России.
- В Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам, в скиатлоне почётное 4-е место осталось за пермячкой Марией Истоминой.
-Статус пятикратных чемпионов страны завоевали представители танцевального отделения СДЮСШОР Киокушинкай.
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