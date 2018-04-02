Пермь. Вести-Спорт

Главные темы выпуска:

- Стефания Надымова выиграла Чемпионат России по лыжному двоеборью в Чайковском.

- Призёр олимпийских игр Александр Смышляев стал победителем в могуле на проходящем в Кемеровской области чемпионате и финале Кубка России.

- В Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам, в скиатлоне почётное 4-е место осталось за пермячкой Марией Истоминой.

-Статус пятикратных чемпионов страны завоевали представители танцевального отделения СДЮСШОР Киокушинкай.