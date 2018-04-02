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«Студенческая весна»: инженеры танцуют, экономисты поют

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весна

В Перми открылась «Студенческая весна». Ежегодный фестиваль самодеятельности собрал команды из 36 профессиональных образовательных учреждений Прикамья.

Кнопка будильника нажата, а значит, новая «Студенческая весна» организаций среднего профессионального образования объявляется открытой. Пока зал ликует, за кулисами, чтобы перебороть волнение, проходят свои ритуалы. Ребята готовятся к выходу на пролог, который должен запомниться зрителям.

будильник

В день открытия «весны», первыми свои номера демонстрирует команда Пермского краевого колледжа искусств и культуры. То же самое предстоит еще 35 профессиональным образовательным учреждениям Прикамья.

Сергей Баракин, доцент кафедры мастерства режиссуры и мастерства актера ПГИК: "Кураж, ку-ку. Ку-ку в хорошем смысле, что выходит человек на сцену, глаз горит, та энергия, которой он переполнен, приходит ко мне. Я отдаю свою".

Здесь каждый сможет почувствовать себя настоящим артистом - инженеры начнут танцевать, экономисты - петь. Направления конкурса в этом году не изменились - музыка, танец, театр, журналистика, оригинальный жанр, лучший гала-концерт. Одной из изюминок сегодняшних участников стал номер на полотнах.

По словам организаторов, одними из которых в этом году стало краевое Министерство образования, «Студенческая весна» - в первую очередь отличная возможность самореализации для ребят.

Дмитрий Жадаев, начальник управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского края: "Сами ребята помимо кубка могут претендовать на повышенные стипендии в своих образовательных учреждениях. Есть к чему стремиться".

весна

У победителей появится возможность защитить честь края на всероссийской концертно-театральной студенческой весне, которая пройдет в уже в мае в Ставрополе.

Свое мастерство участники будет демонстрировать до 10 апреля, а уже 16 числа будут известны победители, состоится гала-концерт на сцене Дома народного творчества «Губерния».

Метки: в Перми, Культура, Образование

Опубликовано: 02.04.2018 в 12:03 в рубрике - Вести Пермь

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