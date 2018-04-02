«Студенческая весна»: инженеры танцуют, экономисты поют
В Перми открылась «Студенческая весна». Ежегодный фестиваль самодеятельности собрал команды из 36 профессиональных образовательных учреждений Прикамья.
Кнопка будильника нажата, а значит, новая «Студенческая весна» организаций среднего профессионального образования объявляется открытой. Пока зал ликует, за кулисами, чтобы перебороть волнение, проходят свои ритуалы. Ребята готовятся к выходу на пролог, который должен запомниться зрителям.
В день открытия «весны», первыми свои номера демонстрирует команда Пермского краевого колледжа искусств и культуры. То же самое предстоит еще 35 профессиональным образовательным учреждениям Прикамья.
Сергей Баракин, доцент кафедры мастерства режиссуры и мастерства актера ПГИК: "Кураж, ку-ку. Ку-ку в хорошем смысле, что выходит человек на сцену, глаз горит, та энергия, которой он переполнен, приходит ко мне. Я отдаю свою".
Здесь каждый сможет почувствовать себя настоящим артистом - инженеры начнут танцевать, экономисты - петь. Направления конкурса в этом году не изменились - музыка, танец, театр, журналистика, оригинальный жанр, лучший гала-концерт. Одной из изюминок сегодняшних участников стал номер на полотнах.
По словам организаторов, одними из которых в этом году стало краевое Министерство образования, «Студенческая весна» - в первую очередь отличная возможность самореализации для ребят.
Дмитрий Жадаев, начальник управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского края: "Сами ребята помимо кубка могут претендовать на повышенные стипендии в своих образовательных учреждениях. Есть к чему стремиться".
У победителей появится возможность защитить честь края на всероссийской концертно-театральной студенческой весне, которая пройдет в уже в мае в Ставрополе.
Свое мастерство участники будет демонстрировать до 10 апреля, а уже 16 числа будут известны победители, состоится гала-концерт на сцене Дома народного творчества «Губерния».
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