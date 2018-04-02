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Всё для эффективного производства
На НПО «Искра» завершилась масштабная выставка промышленных достижений Прикамья. Свои новейшие разработки здесь представили почти четыре десятка предприятий.
На первый взгляд - гигантская дверь. На самом деле это - затвор байонетного типа, который можно использовать в конструировании трубопроводов. Это самый большой образец весом в несколько тонн. Ключ, который входит в комплект, весит порядка 20 килограммов.
Владимир Санников: "Он может использоваться, как на газопроводах, так и на нефтепроводах, а установка его идёт на камеры приёма-запуска, которые используются для различных работ на трубопроводах".
Это лишь часть большой выставки, которая расположилась на площадке НПО «Искра», объединив более сорока краевых предприятий. Суть в том, что вся представленная продукция может быть востребована и уже применяется в нефтяной отрасли.
Есть очень интересные нюансы – например, защитные очки, которые используют при проведении разных работ. Сейчас изготовители могут предложить индивидуальные варианты, если это необходимо - с диоптриями.
С представленными образцами познакомились нефтяники - несколько вице-президентов «ЛУКОЙЛА» прибыли в Пермь, чтобы обсудить производственные вопросы и посмотреть региональные наработки. При этом гости отметили, что как раз продукция Прикамья в компании используется широко.
Азат Шамсуаров, старший вице-президент по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Мы покупаем оборудование пермского производства и размещаем в Западной Сибири, и ряд поставщиков и ряд производителей, которые находятся в этом зале сегодня, они являются нашими давними партнёрами".
По словам главы региона Максима Решетникова, это один из приоритетов - помощь в продвижении пермской продукции, и во многом это связано с плотным взаимодействием с заказчиками. А один из ключевых - это нефтепромышленные предприятия.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы очень благодарны коллегам, которые приехали, Вагиту Алекперову, за то, что поддержал эту идею - собрать всё в одном месте, посмотреть, обсудить, выбрать лучшее, поставить, может быть, планку чуть выше".
И уже на отдельном совещании лукойловские руководители обсудили ещё один актуальный вопрос, связанный в том числе с искусственным интеллектом, роботизацией, использованием новейших технологий для дальнейшего сокращения затрат и повышения эффективности производства.
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