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В Перми к 1 сентября откроются две новые школы

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В новом корпусе пермской школы № 42 завершился монтаж тепло- и электроснабжения. Назвать её планируют «Школой современных технологий и сервиса» и обучать детей торговому делу, проведению массовых мероприятий, основам туристического и ресторанного бизнеса. Двери нового здания откроются 1 сентября - как и в школе №59 в микрорайоне Парковый. Она также сменит название в соответствии с образовательной концепцией и будет называеться «ЭнергиУМ»: отсюда планируют выпускать будущих энергетиков. Возведение обоих зданий - каждое на тысячу мест - часть проекта главы Перми Дмитрия Самойлова «Школа на пятёрку». Так, в 2015 году открылся новый корпус Дягилевской гимназии, в 2016-м году - закончено строительство «Мастерграда» на Пролетарке.

Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Мы вот такими темпами - по одной-две школе в год - будем и дальше продолжать движение, и это движение поддержано и правительством Пермского края, и губернатором Максимом Геннадьевичем Решетниковым. Мы синхронизируем наши планы и то решение, которое озвучено губернатором о софинансировании из краевого бюджета пяти новых корпусов или школ, оно в ближайшую пятилетку будет в нашем городе осуществлено".

 

Метки: в Перми, Власть, Образование

Опубликовано: 02.04.2018 в 11:23 в рубрике - Вести Пермь

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