Телепнёв и DJ Smash: Что покажет очная ставка?

Суд Свердловского района избрал меру пресечения бывшему депутату Законодательного собрания Прикамья Александру Телепневу. Его подозревают в избиении известного российского музыканта DJ Smash. Прогремевшая на всю страну драка произошла в пермском ночном клубе «Дом культуры» еще в начале февраля.

В коридорах суда задолго до начала собрались, кажется, все пермские журналисты. Даже охрана на входе бодро обсуждала обстоятельства конфликта DJ Smash и экс-депутата Александра Телепнева. Его доставили в наручниках. Мужчина улыбался, несмотря на проведенные двое суток в изоляторе. Следствие попросило домашний арест.

"Следствие считает целесообразным избрание подозреваемому Телепневу меры пресечения в виде домашнего ареста, так как Телепнев совершил преступление средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы свыше трех лет".

Фото якобы стало причиной драки в ночном клубе «Дом культуры». Якобы товарищ Телепнева остался за кадром, попросил переснять селфи, но ди-джей отказался. Завязалась потасовка. В итоге - сломанная челюсть.

С тех пор лента DJ Smash в соцсетях постоянно пополнялась. Говорил, что идет на поправку, благодарил друзей за поддержку и наконец, что выписан из больницы. Количество комментариев доходило до 10 тысяч, лайков до ста тысяч.

К обсуждению инцидента активно подключились пользователи социальных сетей. Некоторые отметили, что в истории конфликта всенародно любимого артиста и народного избранника, пусть и с приставкой экс, от культуры осталось только название места, где все произошло.

Сам Александр Телепнев, озвучив единожды свою позицию - мол, это все вранье - будто бы залег на дно. В итоге на время следствия его выпустили под залог.

Судья: "Избрать в отношении подозреваемого Телепнева Александра меру пресечения в виде денежного залога в размере 200 тысяч рублей".

Экс-депутат сделал заявление для прессы. Неожиданно разоткровенничался. Сказал, все просто - оказался не в то время, не в том месте.

Александр Телепнев: "Постоянно оказывается давление. Об этом мне говорил и следователь, что ему поступают звонки от руководства, по имеющейся у меня информации руководству поступают звонки с Москвы с вышестоящих инстанций. Жертвой пиара черного я стал".

Но кто его «заказал», пояснить не успел, поток обличающих фактов быстро прервал адвокат.

Александр Чепкасов, адвокат пермской объединенной коллегии адвокатов: "На сегодняшний день у нас позиция остается неизменной - мы там были, но никакого отношения к избиению потерпевшего не имеем".

Тем не менее, следствие предполагает, что обвинения против Телепнева выдвинут уже на следующей неделе. После того как DJ Smash приедет в Пермь и пройдет очная ставка.