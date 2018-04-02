Подышите в трубочку: в Перми ловили опасных водителей

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Опасный водитель

В Перми прошел масштабный рейд ГИБДД «Опасный водитель». 

Сотрудники ГИБДД ловили автомобилистов, которые позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также водителей, которые вообще не имеют водительского удостоверения. О масштабности рейда можно судить по количеству экипажей - в рейде принимают участие более 10 патрульных машин. Вместе с сотрудниками ГИБДД работали полицейские из уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Автомобили, которые вызывали подозрения у полицейских, проверяли на наличие запрещенных веществ. Останавливали практически каждый второй автомобиль.

рейд ГИБДД Опасный водитель

Особое внимание уделили Свердловскому району. Полицейские не стояли на одном месте, а курсировали по улицам. Если водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, его могли задержать даже во дворе.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.04.2018 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

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