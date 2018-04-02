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Подышите в трубочку: в Перми ловили опасных водителей
В Перми прошел масштабный рейд ГИБДД «Опасный водитель».
Сотрудники ГИБДД ловили автомобилистов, которые позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также водителей, которые вообще не имеют водительского удостоверения. О масштабности рейда можно судить по количеству экипажей - в рейде принимают участие более 10 патрульных машин. Вместе с сотрудниками ГИБДД работали полицейские из уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Автомобили, которые вызывали подозрения у полицейских, проверяли на наличие запрещенных веществ. Останавливали практически каждый второй автомобиль.
Особое внимание уделили Свердловскому району. Полицейские не стояли на одном месте, а курсировали по улицам. Если водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, его могли задержать даже во дворе.
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