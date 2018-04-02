«Мисс супермодель-2018»: «Езжу в маршрутке без короны!»
В Индии завершился международный конкурс красоты "Мисс супермодель". В финале победила пермячка Александра Ляшкова, представлявшая на конкурсе Белоруссию. О секрете успеха, пути к победе и планах рассказывает главная красавица-модель планеты Александра Ляшкова, ставшая гостьей программы "Новости культуры".
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