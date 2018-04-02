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Вести Пермь. События недели
Выпуск 1 апреля 2018 года. Главные темы:
-Трагедия, не оставившая в стороне никого.
-Газовое дело: в Кизеле 5 человек погибли из-за неисправной общедомовой вентиляции.
- Серьезные последствия: дело об избиении dj Smash получило развитие.
-Опережающее импортозамещение
- День оленевода: Пермские "Вести" на Ямале.
- Самая известная тюрьма "Белый лебедь" приоткрыла дверь.
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