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Коллективу ГТРК «Пермь» представили нового руководителя
Коллективу ГТРК "Пермь" представили нового руководителя телерадиокомпании - это Игорь Южанинов, ранее возглавлявший в Москве Управление телерадиовещания и СМИ Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. К своим обязанностям директор приступит в понедельник - 2 апреля, а сегодня он познакомился с журналистами и другими сотрудниками компании.
Игорь Южанинов - пермяк, карьеру начинал в качестве ассистента звукорежиссёра, был корреспондентом, 15 лет работал главным редактором телекомпании «Рифей», с 2011 года работал в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям.
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