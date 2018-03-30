Коллективу ГТРК "Пермь" представили нового руководителя телерадиокомпании - это Игорь Южанинов, ранее возглавлявший в Москве Управление телерадиовещания и СМИ Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. К своим обязанностям директор приступит в понедельник - 2 апреля, а сегодня он познакомился с журналистами и другими сотрудниками компании.

Игорь Южанинов - пермяк, карьеру начинал в качестве ассистента звукорежиссёра, был корреспондентом, 15 лет работал главным редактором телекомпании «Рифей», с 2011 года работал в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям.



