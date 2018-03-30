Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Вечер молодых хореографов в Перми

Дягилевский фестиваль уложит зрителей в кровать

смотреть видео

Курентзис

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис провёл первую пресс-конференцию, посвящённую предстоящему Дягилевскому фестивалю. Речь маэстро мирового уровня началась с того, что сцена оперного мала и стара, а фестиваль с каждым годом становится всё объемнее- поэтому каждый год администрация театра занимается поиском новых площадок.

Далее маэстро перешёл к приятным темам: на открытии Дягилевского фестиваля 14 июня пройдёт российская премьера оперы Артюра Онеггера «Жанна на костре». Этот спектакль - совместная продукция Пермского театра оперы и балета и театра города Лион (Франция). В главной роли - знаменитая французская актриса театра и кино Одре Бонне. Новинка этого года - это "концерты во сне", которые будут начинаться поздно вечером, длиться почти 6 часов, а зрители будут находиться в кроватях. Впрочем, подробную программу можно уже посмотреть на сайте фестиваля, а продажа билетов ориентировочно начнётся 9 апреля.

Курентзис

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета: "Будут экспромтные премьеры российские, которые не объявляются. То есть всегда в каждом концерте по экспромту будет какой-то другой состав и будут играть что-то другое. Мне очень нравится эта идея".

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 30.03.2018 в 16:35 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Вечер молодых хореографов в Перми

В Перми прошел конкурс юных пианистов

Заплыв в большой спорт

Тушите ЦветСвет: последнее световое шоу на набережной

ДНК не врёт: 40 лет назад в Пожвинском роддоме перепутали детей

Качественная спецодежда - забота о кадрах

Пермские власти запретили киоски во дворах

Настоящее и будущее пермской набережной

Остановитесь до переезда - Вас ждут дома!

Тяжелый рок на виолончелях: В Перми выступила «Apocalyptica»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вечер молодых хореографов в Перми

Обратите внимание

в Перми

Дягилевский фестиваль уложит зрителей в кровать

Теодор Курентзис рассказал о фишках Дягилевского фестиваля.
30.03.2018 в 16:35

Метки: в Перми, Культура, Общество

Вечер молодых хореографов в Перми

Балетмейстеры из Москвы и Санкт-Петербурга представили танцевальные миниатюры на свободную тему.
30.03.2018 в 16:15

Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми прошел конкурс юных пианистов

Конкурс самых юных пианистов «Музыка стихов и звуков» прошел в пермской музыкальной школе №1.
30.03.2018 в 15:50

Метки: в Перми, Культура, Общество

Заплыв в большой спорт

В Перми стартовали Всероссийские соревнования на призы ЗМС, призера Олимпийских игр Владимира Селькова.
30.03.2018 в 15:24

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Тушите ЦветСвет: последнее световое шоу на набережной

В выходные на набережной Камы пройдут заключительные показы светомузыкальной инсталляции «ЦветСвет».
30.03.2018 в 15:00

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

«Белый лебедь»: как отбывают срок террористы, убийцы, маньяки

В этом году одна из самых известных колоний в Пермской крае «Белый лебедь» отмечает 80 лет со дня образования.
29.03.2018 в 17:09

Метки: в Пермском крае, Преступления, В России

Пермяков объединило общее горе

В Перми траурная акция собрала почти полторы тысячи человек.
29.03.2018 в 10:15

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, В России

Кемерово, Пермь с вами!

В Перми траурная акция собрала почти полторы тысячи человек.
28.03.2018 в 22:10

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Происшествия

Пермские истребители отправились на учения

Пермские истребители проведут пуски ракет в Астраханской области.
28.03.2018 в 14:09

Метки: в Пермском крае, В России

В Перми представили импортоопережающую продукцию

На НПО «Искра» в Перми открылась масштабная промышленная выставка новейших разработок.
28.03.2018 в 10:50

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Дягилевский фестиваль уложит зрителей в кроватьДягилевский фестиваль уложит зрителей в кровать

Вечер молодых хореографов в ПермиВечер молодых хореографов в Перми

В Перми прошел конкурс юных пианистовВ Перми прошел конкурс юных пианистов

Заплыв в большой спортЗаплыв в большой спорт

Тушите ЦветСвет: последнее световое шоу на набережнойТушите ЦветСвет: последнее световое шоу на набережной

В Березниках пройдет фестиваль «Парад оркестров»В Березниках пройдет фестиваль «Парад оркестров»

Дом на слом: Пермь расселяет ветхое и аварийное жильеДом на слом: Пермь расселяет ветхое и аварийное жилье

Косинцы возвращают к жизни народный костюмКосинцы возвращают к жизни народный костюм

После аномальных морозов придет резкое потеплениеПосле аномальных морозов придет резкое потепление

ДНК не врёт: 40 лет назад в Пожвинском роддоме перепутали детейДНК не врёт: 40 лет назад в Пожвинском роддоме перепутали детей

Качественная спецодежда - забота о кадрахКачественная спецодежда - забота о кадрах

Пермские власти запретили киоски во дворахПермские власти запретили киоски во дворах

Настоящее и будущее пермской набережнойНастоящее и будущее пермской набережной

Остановитесь до переезда - Вас ждут дома!Остановитесь до переезда - Вас ждут дома!

Тяжелый рок на виолончелях: В Перми выступила «Apocalyptica»Тяжелый рок на виолончелях: В Перми выступила «Apocalyptica»

Смертельное ДТП: Разыскиваются свидетелиСмертельное ДТП: Разыскиваются свидетели

Неисправная вентиляция: В Кизеле 5 человек отравились угарным газомНеисправная вентиляция: В Кизеле 5 человек отравились угарным газом

Вести Кудымкар. 29.03.2018Вести Кудымкар. 29.03.2018

Паводок: в зоне риска 110 населенных пунктовПаводок: в зоне риска 110 населенных пунктов

«Белый лебедь»: как отбывают срок террористы, убийцы, маньяки«Белый лебедь»: как отбывают срок террористы, убийцы, маньяки

Кубок Квазара: Танцуют все!Кубок Квазара: Танцуют все!

Благоустройство дворов: пора подавать заявкиБлагоустройство дворов: пора подавать заявки

Грипп не спитГрипп не спит

Автобус 62 выходит из системы бесплатных пересадокАвтобус 62 выходит из системы бесплатных пересадок

В Перми выберут лучшее студенческое общежитиеВ Перми выберут лучшее студенческое общежитие

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную