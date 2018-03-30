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Вечер молодых хореографов в Перми

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Контемпорари родом из столичных городов станцевали артисты Пермского театра оперы и балета. В Частной филармонии «Триумф» прошёл вечер молодых хореографов. Пять молодых балетмейстеров из Москвы и Санкт-Петербурга представили созданные в разных техниках танцевальные миниатюры на свободную тему.

В репертуаре Пермского театра таких постановок немного. Для развития труппы именно театр инициировал проект под названием «Вечер молодых хореографов». Петербургский педагог Академии танца Бориса Эйфмана Константин Кейхель представил хореографическую зарисовку «Поток». Одной из самых ожидаемых премьер стала работа об одиночестве - петербургского хореографа Лилии Бурдинской. В программе вечера также были представлены: миниатюра «Свет в ноябре» в хореографии лауреата конкурсов CONTEXT Diana Vishneva, Павла Глухова, московского хореографа Софьи Гайдуковой и танцевальная зарисовка о поиске своего "я" выпускника Академии Русского балета Константина Матулевского. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 30.03.2018 в 16:15 в рубрике - Вести Пермь

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