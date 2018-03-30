В Перми прошел конкурс юных пианистов

Конкурс самых юных пианистов «Музыка стихов и звуков» прошел в пермской музыкальной школе №1. Участие в нём приняли молодые музыканты в возрасте от пяти до девяти лет. Ребята читали стихи, а также представили на суд жюри рисунки на музыкальную тему, и конечно, играли.

Участники получили различные призы и сувениры. Планируется, что в начале апреля ребята соберутся на гала-концерт. Что касается количества молодых пианистов и географии конкурса - это почти полторы сотни человек из Перми и многих городов края.

Валентина Полоскова, организатор конкурса, рассказывает: "Дети у нас из всех музыкальных школ города Перми, из дворцов творчества юных, студий, и конечно, мы всегда рады гостям из Пермского края: это и Кунгур, и Кизел, Добрянка, Березники, Соликамск, Барда и Чернушка, в общем можно много перечислять".