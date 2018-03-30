В Перми прошел конкурс юных пианистов
Конкурс самых юных пианистов «Музыка стихов и звуков» прошел в пермской музыкальной школе №1. Участие в нём приняли молодые музыканты в возрасте от пяти до девяти лет. Ребята читали стихи, а также представили на суд жюри рисунки на музыкальную тему, и конечно, играли.
Участники получили различные призы и сувениры. Планируется, что в начале апреля ребята соберутся на гала-концерт. Что касается количества молодых пианистов и географии конкурса - это почти полторы сотни человек из Перми и многих городов края.
Валентина Полоскова, организатор конкурса, рассказывает: "Дети у нас из всех музыкальных школ города Перми, из дворцов творчества юных, студий, и конечно, мы всегда рады гостям из Пермского края: это и Кунгур, и Кизел, Добрянка, Березники, Соликамск, Барда и Чернушка, в общем можно много перечислять".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Заплыв в большой спорт
Тушите ЦветСвет: последнее световое шоу на набережной
ДНК не врёт: 40 лет назад в Пожвинском роддоме перепутали детей
Качественная спецодежда - забота о кадрах
Пермские власти запретили киоски во дворах
Настоящее и будущее пермской набережной
Остановитесь до переезда - Вас ждут дома!
Тяжелый рок на виолончелях: В Перми выступила «Apocalyptica»
Смертельное ДТП: Разыскиваются свидетели
Неисправная вентиляция: В Кизеле 5 человек отравились угарным газом
Добавить комментарий: