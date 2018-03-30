Заплыв в большой спорт

В Перми стартовали Всероссийские соревнования на призы заслуженного мастера спорта, призера Олимпийских игр Владимира Селькова. Турнир проходит уже в 11-й раз. За два дня спортсмены разыграют 40 комплектов наград.

Первые старты, которые дают начало двухдневному плавательному марафону. В пермском комплексе «Олимпия» начинаются всероссийские соревнования на призы ЗМС, трёхкратного призёра Олимпийских игр Владимира Селькова. Кстати, соревнования приурочены к Дню рождения спортсмена. А лучший подарок воспитаннику березниковской школы плавания - фамилии почти трёхсот юных спортсменов в стартовых протоколах. И, конечно, присутствие титулованных друзей спортсменов. В строю: Александр Тучкин, Александр Третьяков, Равиль Инагуманов, Ольга Глацких и другие.

Владимир Сельков, призёр Олимпийских игр, ЗМС: "Многих детей мы видим на Первенстве России. Есть дети, которые попадают в юношескую команду России по плаванию и в основную команду. Через нас прошли большое количество спортсменов, которых мы сейчас видим на международных соревнованиях".

Мы - это друзья олимпийцы - свердловчанин Александр Попов, омич Денис Пиманков- давно вынашивают идею объединить свои именные старты в рамках единого Кубка. Возможно - в следующем году. Турнир на родине Селькова проходит уже в 11 раз, в 10-й, со статусом всероссийский, по правилам международной федерации.

Сам спортсмен, Владимир Сельков понимает, что важна не только соревновательная часть, но и бытовая. Организовать, разместить, сделать так, чтобы гостям Перми было комфортно. То, что юные пловцы и тренеры оценят в первую очередь.

За два соревновательных дня будут разыграны 40 комплектов наград. И все участники, а это 280 человек, получат именные футболки от именинника Владимира Селькова.

