Пермские власти запретили киоски во дворах

Городская администрация приступила к исполнению недавнего решения думы Перми о запрете на размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях ближе 15 метров от фасадов зданий и окон. Заявлено, что разъяснительные консультации проведут примерно для 800 предпринимателей, чьих интересов это касается.

Виктор Агеев, первый заместитель главы администрации г. Перми: "Какие-то из этих предпринимателей смогут осуществлять свой бизнес на тех местах, которые предусмотрены в схеме размещения нестационарных объектов, то есть на тех местах, которые город специально для этих целей выделяет. Мы надеемся, что эти новшества не повлекут серьезного ущерба для малого бизнеса".

Серьезный ущерб могут нанести штрафы за невыполнение новых предписаний - до 500 тысяч рублей. Такие поправки в закон Пермского края могут быть внесены уже в апреле. Как заявляют власти, новая схема призвана сделать город красивее и в отдельных случаях даже безопаснее. Сейчас объявлен конкурс по выбору нового внешнего вида киосков и павильонов.

Олег Шлыков, депутат Пермской городской думы: "Размещение НТО настолько хаотично, что мы вынуждены даже обращаться в ГИБДД, в какие-то другие органы, потому что они реально мешают гражданам ходить, подойти к остановке. В моей приемной таких обращений достаточно много".