Качественная спецодежда - забота о кадрах

В Перми подвели итоги конкурса, где по 15 показателям оценивали безопасность сотрудников различных предприятий. Одним из критериев оказалась спецодежда, которая должна была быть не только практичной, но и стильной. Как она выглядит?

И на производстве девушка остаётся девушкой: свой выбор Александра остановила на спецодежде из новой коллекции весенней расцветки. Хочется, чтобы удобство сочеталось со стилем, а куртка долга сохраняла первоначальный вид.

Александра Колчанова: "Если мы работаем с какими-то маслами, например, или загрязнениями нефтяными, чтобы очень всё легко отходило".

Работодатель Александры сегодня в этом зале. Здесь награждают тех, кто заботится о сотрудниках, предоставляя качественную спецодежду. Конкурс, организованный ООО «Пермь-Восток-Сервис», объединил более полусотни таких ответственных предприятий.

Василий Цыганков, генеральный директор союза промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество": "Это и машиностроение, строительство, автодорожное, транспортное, химическое производство".

Снабжая сотрудников спецодеждой, предприятия снижают травматизм, повышают производительность труда, - так рассуждают специалисты. А с точки зрения простого рабочего, речь идёт о его жизни и здоровье. Для многих спецодежда - важный фактор при выборе места работы.

Андрей Порываев, главный технический инспектор по охране труда Пермского крайсовпрофа: "Человек, устраиваясь, на берегу понимает, что на этом предприятии есть некие социальные стандарты".

По данным союза промышленников и предпринимателей, в прошлом году на производстве погиб 41 человек против 54 в 2016-м. В среднем работодатель выделяет на спецодежду для одного сотрудника 8,5 тысяч рублей. А обеспечить безопасность помогает в том числе и «Пермь-Восток-Сервис».

Дмитрий Мальцев, заместитель генерального директора ООО «Пермь-Восток-Сервис»: "Социальная ответственность нашего бизнеса - это здоровье трудящихся всего нашего Пермского края, это забота о том, чтобы были здоровы они, чтобы были здоровы их семьи".

В конкурсе учитывались 15 показателей, в числе которых обеспеченность сотрудников спецодеждой, наличие или отсутствие несчастных случаев. Предприятия-победители получили сертификаты.