Настоящее и будущее пермской набережной
В администрации Перми презентовали планы по дальнейшей реконструкции набережной Камы. Этим летом предполагается отремонтировать участок от спуска с Соборной площади до Коммунального моста.
Минувшее лето показало, что набережная может стать главной точкой притяжения гостей и жителей города. На одном из реконструированных участков развернулся фестивальный проект «Суббота на набережной», который собрал за сезон 206 тысяч зрителей. А уже зимой ему на смену пришли светомузыкальные инсталляции «ЦветСвет».
Администрация Перми привела в порядок участок от 9-го причала до спуска с Соборной площади. Обновили променад, подземный переход, сделали смотровые балконы и наружное освещение.
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "За последние годы нам удалось здесь сделать очень многое, самое главное - нам удалось сделать набережную популярной у пермяков".
Проектировщики представили и 3D- ролик, где пермяки увидели набережную в конечном ее варианте. Работы еще много, но уже в этом году городские власти начнут преображать участок от спуска с Соборной площади до Коммунального моста. Здесь появятся зона отдыха с шезлонгами, павильон для мастер-классов. Необходимость развития набережной как территории для отдыха и занятий спортом отмечал губернатор Пермского края Максим Решетников.
В этом же году планируют начать и строительство амфитеатра, где будут проходить концерты и спектакли. Украшением сцены станут световые конструкции. А зимой на площадке расположатся елка и горки.
Свой окончательный вид набережная приобретет через 2-3 строительных сезона. Но и сейчас здесь кипит жизнь. К примеру, уже в пятницу пермяков ждут на светомузыкальную инсталляцию «ЦветСвет».
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