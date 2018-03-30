Настоящее и будущее пермской набережной

В администрации Перми презентовали планы по дальнейшей реконструкции набережной Камы. Этим летом предполагается отремонтировать участок от спуска с Соборной площади до Коммунального моста.

Минувшее лето показало, что набережная может стать главной точкой притяжения гостей и жителей города. На одном из реконструированных участков развернулся фестивальный проект «Суббота на набережной», который собрал за сезон 206 тысяч зрителей. А уже зимой ему на смену пришли светомузыкальные инсталляции «ЦветСвет».

Администрация Перми привела в порядок участок от 9-го причала до спуска с Соборной площади. Обновили променад, подземный переход, сделали смотровые балконы и наружное освещение.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "За последние годы нам удалось здесь сделать очень многое, самое главное - нам удалось сделать набережную популярной у пермяков".

Проектировщики представили и 3D- ролик, где пермяки увидели набережную в конечном ее варианте. Работы еще много, но уже в этом году городские власти начнут преображать участок от спуска с Соборной площади до Коммунального моста. Здесь появятся зона отдыха с шезлонгами, павильон для мастер-классов. Необходимость развития набережной как территории для отдыха и занятий спортом отмечал губернатор Пермского края Максим Решетников.

В этом же году планируют начать и строительство амфитеатра, где будут проходить концерты и спектакли. Украшением сцены станут световые конструкции. А зимой на площадке расположатся елка и горки.

Свой окончательный вид набережная приобретет через 2-3 строительных сезона. Но и сейчас здесь кипит жизнь. К примеру, уже в пятницу пермяков ждут на светомузыкальную инсталляцию «ЦветСвет».