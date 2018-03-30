Остановитесь до переезда - Вас ждут дома!

Два десятка студентов Института железнодорожного транспорта возле перегона «Балмошная – Левшино» в Перми провели сегодня флешмоб. У переезда развернули плакат и баннеры с напоминанием соблюдать правила дорожного движения. В ожидании прохождения поезда водители могли пройти небольшой тест и получить памятные подарки.