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Тяжелый рок на виолончелях: В Перми выступила «Apocalyptica»

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Апокалиптика

В Пермском ДК Солдатова состоялся концерт всемирно известной группы «Апокалиптика». Тяжелый рок исполняют на классических инструментах.

Когда любишь тяжелый рок, но продолжаешь играть в музыкальной школе на виолончели. Все это можно сказать про каждого из участников сегодняшнего квартета. Через 22 года после выхода первого альбома, принесшего известность группе «Апокалиптика», это надо слышать.

С начала 2000-х группа отошла от кавер-версий, был период собственного творчества. Сегодняшний концерт - как возвращение к истокам, который объединяет всех – и любителей рока, и классики.

Все, что происходит в ДК Солдатова, уже не просто концерт – настоящее шоу, где важен не только звук, но и свет, и каждое движение на сцене.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 30.03.2018 в 10:10 в рубрике - Вести Пермь

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