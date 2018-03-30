Тяжелый рок на виолончелях: В Перми выступила «Apocalyptica»

В Пермском ДК Солдатова состоялся концерт всемирно известной группы «Апокалиптика». Тяжелый рок исполняют на классических инструментах.

Когда любишь тяжелый рок, но продолжаешь играть в музыкальной школе на виолончели. Все это можно сказать про каждого из участников сегодняшнего квартета. Через 22 года после выхода первого альбома, принесшего известность группе «Апокалиптика», это надо слышать.

С начала 2000-х группа отошла от кавер-версий, был период собственного творчества. Сегодняшний концерт - как возвращение к истокам, который объединяет всех – и любителей рока, и классики.

Все, что происходит в ДК Солдатова, уже не просто концерт – настоящее шоу, где важен не только звук, но и свет, и каждое движение на сцене.