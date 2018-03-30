Смертельное ДТП: Разыскиваются свидетели

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ДТП

Появилось видео, зафиксировавшее крупную аварию, которая случилась недалеко от Кунгура. В результате ДТП погибла беременная девушка. Сейчас ее родственники надеются, что кадры прольют свет на обстоятельства трагедии.

Видео того, что произошло на 129-м километре дороги Пермь - Екатеринбург 19 марта, следователи опубликовали только сейчас. Предполагаемый виновник ДТП движется по своей полосе, затем машину резко заносит, она выезжает на встречку.

Екатерина Пьянкова, подруга погибшей: "Мы ведем поиск свидетелей и очевидцев, записи с видеорегистраторов, кто-то может в данное время проезжал и что-то может сказать. Для нас важна любая информация".

129-й километр федеральной трассы Пермь-Екатеринбург водители  называют "узким горлышком". В часы пик здесь две грузовые машины разъезжаются с трудом.

В этой аварии погибла беременная женщина, ее муж сейчас находится в реанимации. Виновник ДТП тоже в больнице, следователи еще пока не успели его допросить.

Илья Ястребов, следователь Суксунского межрайонного следственного отдела СК РФ по Пермскому краю: "В дальнейшем будут выполнены все следственные действия, он будет допрошен в качестве подозреваемого. Если в ходе предварительного следствия будет установлена вина данного лица, ему будет предъявлено обвинение, уголовное дело будет направлено в суд".

Врачи только сегодня перевели из палаты реанимации ребенка, которому исполнилось 2,5 года. Его с многочисленными переломами из Суксуна на реанимационном автомобиле доставили в Пермскую краевую больницу и уже прооперировали.

ребенок

Алексей Белокрылов, и.о. заведующего отделения травматологии ГБУЗ ПК "КДКБ": "У ребенка было сотрясение мозга и перелом бедра со смещением. Ребенок взят в операционную, выполнен синтез бедра. В данный момент у ребенка удовлетворительное состояние".

Сейчас в его палате постоянно дежурит бабушка. Ребенок уже пришел в себя и постоянно спрашивает, где мама. Врачи планируют уже на следующей неделе выписать маленького пациента.

Друзья в память о страшной трагедии на место ДТП принесли живые цветы и зажгли свечи.

Артем Казин

Метки: в Пермском крае, в Перми, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 30.03.2018 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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