Неисправная вентиляция: В Кизеле 5 человек отравились угарным газом

В Кизеле задержали двух сотрудников местной управляющей компании, которая обслуживала многоквартирный дом на улице Пролетарской, где накануне были обнаружены мертвыми сразу пять человек. По версии следователей, все они отравились угарным газом. Предполагается, что эксплуатация водонагревательных колонок велась при неисправной вентиляции в здании. Предварительно из-за этого и произошла трагедия. Погибшие – это пожилые люди и инвалиды, которые, скорее всего, просто не смогли самостоятельно определить степень опасности. Одна из них – 72-летняя учительница иностранного языка, которая всю жизнь проработала в местной школе.

Пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю: «По данным следствия, в квартирах были установлены водонагревательные газовые колонки, эксплуатация которых производилась жильцами при неисправной вентиляции. Предварительно установлено, что проверки вентиляции проводились сотрудниками управляющей компании формально, меры для устранения имевшихся неисправностей не принимались. При этом, как установлено в ходе осмотра места происшествия, дымоход заполнен осколками кирпичей, вытяжная тяга отсутствует».