Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Кубок Квазара: Танцуют все!

«Белый лебедь»: как отбывают срок террористы, убийцы, маньяки

смотреть видео

тюрьма

В этом году одна из самых известных колоний в Пермской крае «Белый лебедь» отмечает 80 лет со дня образования. В этой тюрьме содержатся пожизненные заключенные.

Высокие заборы с колючей проволокой в Соликамске могут тянуться на несколько километров. Объединенная исправительная колония № 2 -одно из самых больших структурных подразделений ГУФСИНа в Пермском крае. Сегодня здесь содержится больше 2,5 тысяч человек.

 Изображение лебедя -белой птицы, расправившей крылья, в этой Соликамской колонии можно встретить практически везде: на входе, на крышах бараков.

белый лебедь

Заключенные, получившие пожизненный срок, по решению суда попадают в Соликамскую колонию. Таких тюрем всего семь в России. Они появились после введения моратория на смертную казнь в 1999 году.

камера

Весь день расписан по минутам. Подъем, зарядка, завтрак и работа. Террористы, насильники, бывшие лидеры преступных группировок работают по трое, в отдельных камерах.  После 25 лет отбывания срока они имеют право на условно-досрочное освобождение. Но пока прецедентов не было.

 окно

Из окна своей камеры они могут видеть только крыши соседних зданий. Рядом тоже тюрьма, только строгого режима. У этих заключенных есть шанс выйти на свободу.

В Соликамской колонии сразу два вокально-инструментальных ансамбля. Заключенные здесь заняты постоянно. Основное - дерево-обрабатывающее производство, учеба - многие за решеткой получают профессию, спортивный зал, своя церковь и библиотека. 

тюрьма белый лебедь

Кроме 80-летия самой Северной группы колоний управления ГУФСИН по Пермскому краю, здесь отметили еще одну дату. За все время работы здесь не было ни одного побега.

Артём Казин

Метки: в Пермском крае, Преступления, В России

Опубликовано: 29.03.2018 в 17:09 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Кубок Квазара: Танцуют все!

Грипп не спит

Автобус 62 выходит из системы бесплатных пересадок

Снега теперь - в норме

Весна без долгов

Ждите новых снегопадов!

В Прикамье привели в порядок 142 км дорог

В День рождения Горького пермяки написали литературный диктант

Пермяков объединило общее горе

В Перми стартовала масштабная проверка противопожарной безопасности


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Кубок Квазара: Танцуют все!

Обратите внимание

в Перми

Паводок: в зоне риска 110 населенных пунктов

В зоне риска Кудымкар, Кудымкарский, Кунгурский, Гайнский, Чусовской, Кишертский и Пермский муниципальные районы.
29.03.2018 в 17:36

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

Кубок Квазара: Танцуют все!

В Перми прошел национальный конкурс хореографии современного танца и импровизации «Кубок Квазара».
29.03.2018 в 16:37

Метки: в Перми, Культура

Благоустройство дворов: пора подавать заявки

Чтобы принять участие в программе, в первую очередь нужна инициатива жителей.
29.03.2018 в 16:15

Метки: в Перми, Общество

Грипп не спит

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вновь пошел вверх.
29.03.2018 в 15:46

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

Автобус 62 выходит из системы бесплатных пересадок

С 1 апреля маршрут будет обслуживать частный перевозчик.
29.03.2018 в 15:24

Метки: в Перми, Общество

В России

«Белый лебедь»: как отбывают срок террористы, убийцы, маньяки

В этом году одна из самых известных колоний в Пермской крае «Белый лебедь» отмечает 80 лет со дня образования.
29.03.2018 в 17:09

Метки: в Пермском крае, Преступления, В России

Пермяков объединило общее горе

В Перми траурная акция собрала почти полторы тысячи человек.
29.03.2018 в 10:15

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, В России

Кемерово, Пермь с вами!

В Перми траурная акция собрала почти полторы тысячи человек.
28.03.2018 в 22:10

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Происшествия

Пермские истребители отправились на учения

Пермские истребители проведут пуски ракет в Астраханской области.
28.03.2018 в 14:09

Метки: в Пермском крае, В России

В Перми представили импортоопережающую продукцию

На НПО «Искра» в Перми открылась масштабная промышленная выставка новейших разработок.
28.03.2018 в 10:50

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Вести Кудымкар. 29.03.2018Вести Кудымкар. 29.03.2018

Паводок: в зоне риска 110 населенных пунктовПаводок: в зоне риска 110 населенных пунктов

«Белый лебедь»: как отбывают срок террористы, убийцы, маньяки«Белый лебедь»: как отбывают срок террористы, убийцы, маньяки

Кубок Квазара: Танцуют все!Кубок Квазара: Танцуют все!

Благоустройство дворов: пора подавать заявкиБлагоустройство дворов: пора подавать заявки

Грипп не спитГрипп не спит

Автобус 62 выходит из системы бесплатных пересадокАвтобус 62 выходит из системы бесплатных пересадок

В Перми выберут лучшее студенческое общежитиеВ Перми выберут лучшее студенческое общежитие

Остановись до переездаОстановись до переезда

Снега теперь - в нормеСнега теперь - в норме

Большой заплыв на призы Владимира СельковаБольшой заплыв на призы Владимира Селькова

Журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском крае» № 1, 2018 г.Журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском крае» № 1, 2018 г.

К ЕГЭ подготовит мультимедийный репетиторК ЕГЭ подготовит мультимедийный репетитор

В Перми работает «горячая линия», посвященная призывуВ Перми работает «горячая линия», посвященная призыву

Весна без долговВесна без долгов

Ждите новых снегопадов!Ждите новых снегопадов!

В Прикамье привели в порядок 142 км дорогВ Прикамье привели в порядок 142 км дорог

В День рождения Горького пермяки написали литературный диктантВ День рождения Горького пермяки написали литературный диктант

Пермяков объединило общее гореПермяков объединило общее горе

В Перми стартовала масштабная проверка противопожарной безопасностиВ Перми стартовала масштабная проверка противопожарной безопасности

В Перми прошел День траураВ Перми прошел День траура

Кемерово, Пермь с вами!Кемерово, Пермь с вами!

Вести Кудымкар 28.03.2018Вести Кудымкар 28.03.2018

«Самая интеллектуальная балерина» станцевала в Перми Жизель«Самая интеллектуальная балерина» станцевала в Перми Жизель

Подвалы отдадут народуПодвалы отдадут народу

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную