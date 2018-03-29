Кубок Квазара: Танцуют все!
Во Дворце молодежи в 4-й раз прошел национальный конкурс хореографии современного танца и импровизации «Кубок Квазара». В нем соревновались десятки балетмейстеров-профессионалов и любителей. Какие номера они подготовили, и как справились с конкурсным заданием?
Модерн, джаз танец, авторская хореография, экспериментальный танец, эстрадный и стилизация - вот основные направления, в которых соревнуются участники национального конкурса танца «Кубок Квазара». Он появился в Перми в 2014 году по инициативе Людмилы Куриленко - пермского хореографа, руководителя Театра танца "Анима Дэнс" и танцевального коллектива «Карамель».
Людмила Куриленко, педагог-хореограф, организатор конкурса: "В нашем городе не хватает конкурсов по современной хореографии. У нас отличительная особенность - это то, что участвуют в конкурсе хореографы-любители, это дети от 7 лет, также могут быть юниоры, взрослые".
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