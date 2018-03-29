Грипп не спит

Роспотребнадзор на основе данных за прошлую неделю заявил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вновь пошел вверх. Пока не катастрофически, но все зависит от мер предосторожности. В регионе продолжают действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, рассказала:

"За прошлую неделю в Пермском крае зарегистрировано около 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости незначительно выше прошлой недели и порогового показателя. По городу Перми зарегистрировано 12 тысяч случаев заболевания, показатель на пороговом уровне. Регистрируется заболеваемость среди детей 3-6 лет, где наиболее высокий показатель заболеваемости и наиболее выраженное превышение эпидпорога. Все мероприятия, которые были введены ранее, продолжают действовать, в связи с тем, что заболеваемость продолжает регистрироваться. Это самостоятельное закрытие образовательных организаций на основании решений руководителей образовательных организаций, если отсутствует 20% детей, ограничение посещения больных в стационарах, масочный режим. Меры профилактики - одеваться по погоде, избегать контакта с людьми с признаками простудных заболеваний, при контакте с больными людьми надевать медицинские маски, обращаться к врачу сразу, не допускать самолечения".