Автобус 62 выходит из системы бесплатных пересадок

1 апреля пермский автобус 62-го маршрута выходит из системы бесплатных пересадок, инициированной «Пермгорэлектротрансом». Она подразумевает, что пассажир, купив билет в трамвае или троллейбусе, в течение получаса может неограниченное количество раз пересаживаться по нему с маршрута на маршрут. Сейчас в программе участвуют только троллейбусы и трамваи, один автобусный маршрут №62, но с 1 апреля он из системы выходит, так как его будет обслуживать частный перевозчик, а до того на нем работали водители и автобусы «Пермгорэлектротранса».