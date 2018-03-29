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Снега теперь - в норме

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снег

По словам синоптиков, благодаря прошедшему снегопаду высота снежного покрова достигла нормы. Главное – скорее всего, это последний снегопад этого полугодия.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Высота снежного покрова превысила сто сантиметров и достигла нормы для конца марта. Это произошло впервые за всю нынешнюю зиму. Южные районы Пермского края окажутся под влиянием южного циклона, соответственно, на юге и востоке ожидаются наиболее интенсивные осадки, но также будет сравнительно тепло. Температура по краю, по юго-востоку может подняться до нуля градусов. В Перми будет день холодный с максимальной температурой -5С и со снегом. Количество осадков за день еще может составить порядка 5 миллиметров. Соответственно, снежный покров еще увеличится. Судя по всему, это последний снегопад в нынешнем марте".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.03.2018 в 14:17 в рубрике - Вести Пермь

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