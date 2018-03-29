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Весна без долгов

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Условия большой акции под названием «Весна без долгов» озвучили в администрации Перми. Заявлено, что пени отменяются на месяц, но только для тех, кто в апреле погасит основную сумму задолженности по квартплате. «Бонусы» уже готовы предоставить компании: «Новогор-Прикамье» - это услуги холодного водоснабжения и водоотведения, ПСК - горячее водоснабжение и отопление, и «Энергосбыт-Плюс» - электричество.

Сергей Романов, заместитель главы администрации г. Перми: "Когда зимняя кампания заканчивается, в летнюю мы уходим в отпуска, и забываем про свои обязанности. Мы напоминаем гражданам, что давайте, коллеги, как в налоговой, - заплатил налоги и спишь спокойно, или заплатил долги и отдыхай все лето".

Тем, кто решит в акции поучаствовать, необходимо учесть один нюанс - договор предоставления коммунальной услуги должен быть заключен напрямую с поставщиком, а не, например, через управляющую компанию. Это можно узнать, заглянув в квитанцию. К «Весне без долгов» присоединились и судебные приставы. Как говорят - с другой стороны.

Екатерина Кылосова, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Пермскому краю: "Прощать пени и штрафы мы не будем, мы, наоборот, усилим меры принудительного исполнения по данной категории. У нас организованы рейды с данными предприятиями, мы совместно выходим по адресам должников, составляем акты описи и ареста.

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 29.03.2018 в 12:04 в рубрике - Вести Пермь

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