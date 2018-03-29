В День рождения Горького пермяки написали литературный диктант

В Перми написали литературный диктант по произведениям Максима Горького, которому 28 марта исполнилось 150 лет. Акция грамотности для всех желающих прошла в библиотеке его имени, недалеко от улицы и парка, названных в его честь. С классиком Прикамье связывает очень многое.

Пишут Горького. Рассказ «На пароходе». Задача - победить орфографические ошибки и разобраться с пунктуацией. Многие из пришедших на литературный диктант последний раз открывали произведения автора давным-давно, еще в школе. Поэтому слегка робеют.

Пермь и Горького связывают сразу несколько фактов. Классический университет долгое время носил имя писателя, здесь его скульптура - Горький вместе с Владимиром Ильичом сидят около исторического корпуса. А есть еще улица в самом центре города.

2,5 тысячи улиц в стране названы в честь Максима Горького, естественно, что в Перми литературный диктант, посвященный 150-летию со дня рождения писателя, проводится в краевой библиотеке имени Горького.

Уже 90 лет библиотека носит имя Максима Горького. И хранит тысячи страниц его сочинений. В святая святых попадет не каждый, но именно здесь можно узнать, что писатель, оказывается, сам почти пермяк.

Марина Хабирова, первый заместитель директора краевой библиотеки им. А.М. Горького: "В подростковом периоде он работал разнорабочим на пароходах наших пермских купцов, разнорабочим, посудомойщиком, там совершенно разные были должности".

Вообще, за парты пермяки этой весной садятся регулярно. Этнографический диктант уже написали. Первая волна ЕГЭ тоже позади. А 14 апреля предстоит "Тотальный диктант". Автор текста в этом году - Гузель Яхина.

Что до диктанта литературного, то несмотря на, казалось бы, незамысловатый стиль Горького, текст экзаменуемым легким не показался. Тем, кто наберет больше 80 баллов из ста, полагается сертификат победителя.