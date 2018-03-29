В Прикамье привели в порядок 142 км дорог

Губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в итоговой коллегии Минтранса России, где представил результаты деятельности транспортной системы Пермского края за 2017 год. За это времия, благодаря федеральной поддержке, краю удалось сконцентрировать рекордную сумму – 12 млрд рублей. В результате в порядок привели 844 километров дорог. В частности, глава региона подчеркнул эффективность Президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». За счет него отремонтировано 142 километра дорог. Ликвидировали 137 из 159 аварийных участков. Также Максим Решетников предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность утверждения субсидированных авиамаршрутов на трехлетний период.

Максим Соколов, министр транспорта РФ: "В полную силу заработал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В 39 крупнейших городах нашей страны уже приведено в нормативное состояние более половины дорожной сети, ликвидированы почти 1,5 тысячи мест концентрации ДТП. И результат реализации этого проекта оказывает непосредственное влияние на каждого третьего жителя страны".