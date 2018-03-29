Пермяков объединило общее горе

Жители Перми несут цветы, свечи и детские игрушки в Сквер уральских добровольцев. Накануне поздно вечером возле монумента в память о жертвах «Хромой лошади» здесь прошла траурная акция, которая собрала почти полторы тысячи человек.

Менее чем за сутки периметр фонтана в Сквере уральских добровольцев оказался устланным цветами. Несмотря на рабочее время, буквально каждую минуту сюда несли букеты, свечи и игрушки, многие из которых сделаны своими руками.

В небо рвутся белые шары. В день общенационального траура их отпускают в разных городах России. К вечеру людей становится только больше.

Кто-то приходит один, просто помолчать. Другие - целыми семьями, чтобы положить цветы. Но это люди всех поколений.

Житель Перми: "Общее горе всех людей".

Общая скорбь ощущается и на городских улицах - на экранах, вместо рекламы, застыли огоньки свечей. Тишину, которую оберегали целый день, ровно в 19.00 часов разрезают звуковые сигналы автомобильных клаксонов.

Акцию памяти поддержали по всей стране, узнав о ней из социальных сетей. Авторы инициативы призывали до конца быть вместе - в первую очередь с жителями Кемерово.

Безусловно, нельзя сравнивать трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" и "Хромой лошади", но именно здесь, возле мемориала погибшим в 2009 году, боль кемеровчан пермяки ощущают как свою собственную, которая, к сожалению, повторилась вновь.