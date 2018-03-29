В Перми стартовала масштабная проверка противопожарной безопасности

Масштабную инспекцию всех торгово-развлекательных центров Прикамья сегодня начали прокуратура и сотрудники МЧС. Первым в списке оказался Пермский цирк. Одновременно с этим безопасность проверяют и обычные люди. Ролики, зафиксировавшие различные нарушения, активно выкладывают в интернете. Что уже обнаружили и те, и другие?

Пожарная тревога в Пермском цирке сегодня предупреждает исключительно проверяющих. Сам факт сработки это уже плюс в оценке всей системы противопожарной безопасности. В своей практике гимнастке Ольге Блиновской приходилось однажды по-настоящему эвакуироваться из уфимского цирка, так что на указатели «Выход» теперь обращает особое внимание.

Ольга Блиновская, воздушная гимнастка: "Указатели достаточно понятны, есть выход, написано выход, там обычный эвакуационный выход и куда бежать в случае чего".

А вот проверяющие количеством указателей остались не очень довольны. Зал вмещает 2047 человек, в такой толпе заблудится совсем несложно.

Цирк, не торговый центр, и количество детей на представлении здесь зачастую превышает половину зрителей, отсюда и повышенное внимание к объекту.

Отдельную сложность в экстремальной ситуации для цирка представляет эвакуация животных. Жираф он хоть и большой, но ему не объяснишь, где здесь запасной выход.

После трагедии в г. Кемерово одними официальными проверками дело не ограничивается. В качестве профилактической меры провели учебную эвакуацию в нескольких торговых центрах по всему краю.

Интернет тем временем уже пестрит записями индивидуальных блогерских проверок. В «Колизей-Синема», к примеру, выход так и не нашли. А в батут-центре сотрудники даже не слышали о необходимости иметь план эвакуации.

С пожарами на крупных объектах в Прикамье есть свой печальный опыт. Вот горит торговый центр «Алмаз» Перми в 2016-м, а вот полыхает березниковский клуб «Вавилон» в 2008-м. Но если здесь хотя бы никто не пострадал, то пожар в «Хромой лошади» до сих пор считается самым масштабным в новейшей российской истории по количеству жертв, тогда погибло 156 человек. Что касается Пермского цирка, то его противопожарное состояние эксперты признали удовлетворительным.

Константин Утемов, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Мотовилихинскому району г. Перми: "Я приду со своим ребенком. Несмотря на то, что здание старое, но здесь не вносились никакие изменения, оно не менялось, люди никаких выходов не убрали, не заузили. Как было по проекту, так и есть. Поэтому, что касается старых норм, всё соответствует. Будет реконструкция – будет по-новому".

Обновить придется и сигнализацию, и систему пожаротушения в конюшне. Все в рамках действующих нормативов.

Дмитрий Бызов, заместитель прокурора Мотовилихинского района г. Перми: "Все исключительно с установленными требованиями пожарной безопасности, никакого предвзятого отношения, просто будет дана объективная оценка состоянию".

До середины апреля сотрудникам прокуратуры и МЧС предстоит проверить все объекты с массовым пребыванием людей. Только в одной Мотовилихе таких 13, а по всему краю - 87.