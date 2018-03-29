В Перми прошел День траура

Согласно указу президента 28 марта был объявлен общенациональный траур в память о погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово. В Пермском крае, как и по всей стране, на весь день были приспущены флаги на всех государственных и муниципальных зданиях. В телевизионном и радиоэфире, а также в учреждениях культуры отменены все развлекательные программы и рекламные ролики. Слова соболезнования и поддержки повсеместно пишут в популярных социальных сетях.