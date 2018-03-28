Кемерово, Пермь с вами!
Согласно указу президента 28 марта объявлен общенациональный траур в память о погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово. В Пермском крае, как и по всей стране, сегодня на весь день приспущены флаги на всех государственных и муниципальных зданиях. В телевизионном и радиоэфире, а также в учреждениях культуры отменены все развлекательные программы и рекламные ролики.
Жители Перми несут цветы, свечи и детские игрушки в Сквер уральских добровольцев. Накануне поздно вечером возле монумента в память о жертвах «Хромой лошади» прошла траурная акция, которая собрала почти полторы тысячи человек. Сегодня люди продолжают идти весь день.
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