«Самая интеллектуальная балерина» станцевала в Перми Жизель

В Перми выступила одна из лучших балерин - Мария Александрова. Она исполнила главную партию в спектакле «Жизель». 20 лет Мария была примой Большого театра, сейчас она работает как свободный агент. Майя Плисецкая говорила о ней как о «самой интеллектуальной балерине Большого театра». Как призналась сама танцовщица, роль Жизели в ее судьбе не очень значима, но очень желаема. «Так сложилось, что я танцевала много всего, но только не Жизель», - признается Мария. Поэтому выступление в Пермском театре оперы и балета стало для нее долгожданным и особенным.