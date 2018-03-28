«Самая интеллектуальная балерина» станцевала в Перми Жизель
В Перми выступила одна из лучших балерин - Мария Александрова. Она исполнила главную партию в спектакле «Жизель». 20 лет Мария была примой Большого театра, сейчас она работает как свободный агент. Майя Плисецкая говорила о ней как о «самой интеллектуальной балерине Большого театра». Как призналась сама танцовщица, роль Жизели в ее судьбе не очень значима, но очень желаема. «Так сложилось, что я танцевала много всего, но только не Жизель», - признается Мария. Поэтому выступление в Пермском театре оперы и балета стало для нее долгожданным и особенным.
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