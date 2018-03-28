Всероссийская Спартакиада определила победителей

В Чусовом завершились финальные соревнования по сноуборду. Мероприятие проходило в рамках Всероссийской зимней спартакиады среди спортивных школ. Титулы сильнейших оспаривали спортсмены из 15 регионов страны. Кто победил?

Премьерные для горнолыжного комплекса «Такман» старты посетили сильнейшие спортсмены из 15 регионов страны. Девушки и юноши 13-15 лет, согласно условиям все воспитанники одной спортшколы, выявляли лучших в дисциплинах биг-эир, слоуп-стайл, параллельный и слалом-гигант, а также сноуборд-кроссе.

По итогам пяти дисциплин призовую тройку командного зачёта составили Красноярский край, Москва и Кемеровская область. Среди прикамцев призёров нет. Но тому есть объективные причины. Секция сноуборда в Чусовом открылась только в прошлом году. Меньше, чем за два года её воспитанники получили начальные спортивные разряды и соответствующий уровень мастерства, которого пока недостаточно, чтобы конкурировать с представителями признанных отечественных школ.

Среди положительных моментов: 24-летний представитель Пермского края Евгений Мухутдинов стал членом сборной страны по сноуборду. И этого достаточно для признания вида спорта приоритетным, а значит, даёт право на бюджетное финансирование. Ранее затраты сноубордистов на сборы, экипировку, выезды на соревнования лежали на плечах их родителей. Кроме того, гости всероссийской спартакиады высоко оценили атмосферу и инфраструктуру нового горнолыжного комплекса.

Сергей Разянкин, тренер СШОР "Уктусские горы" (г Екатеринбург): "Командные соревнования, когда 4 спортсмена от общего числа, от 12 возможных, могут принимать участие в дисциплине. Очень интересно, адаптация уже прошла. Ребята выступают здорово, и уже даже те, кто впервые, выехал на подобного рода соревнования, познакомились. В целом, тут достаточно весело ".

Сборная Москвы, например, уже подала заявку на проведение в Чусовом следующих сборов. А это и спарринг-партнёры для прикамцев и перспективы на проведение более масштабных соревнований.