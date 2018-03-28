Подвалы отдадут народу

Депутаты Пермской городской думы поддержали передачу в общедолевую собственность 344 подвальных помещений, до сегодняшнего дня числившихся на балансе муниципалитета. Однако подвалы передадут только при единогласном согласии самих жильцов, только после добровольной приемки, пермяки сами определятся с назначением этих подвалов и будут нести ответственность по их содержанию.

Также парламентарии рассмотрели вопрос о детских игровых площадках. Здесь депутаты урегулировали законодательство, для того чтобы бюджет мог строить такие объекты и на городских землях в частном секторе Перми. Ранее это было возможно только во дворах многоэтажек.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Эта тема была урегулирована только на придомовой территории многоквартирных домов. У нас сегодня территория нашего города включает в себя и микрорайоны преимущественно с индивидуальной жилой застройкой. И действительно, на муниципальных землях до принятия этого нормативного акта мы не могли финансировать эти проекты. И сегодня фактически открывается такая перспектива. Огромное количество обращений и в моем депутатском округе, и у коллег-депутатов были на эту тему. И фактически мы отреагировали на просьбу жителей Перми и принимаем сегодня этот нормативный акт.