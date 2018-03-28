В Перми выступил ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева

В Перми выступил легендарный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Это первый коллектив, который начал заниматься художественной интерпретацией мирового танцевального фольклора. В репертуаре ансамбля танцы со всего света - Яблочко, городская кадриль, молдавский жок, украинский гопак, тарантелла и многие другие.