В Перми выступил ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева
В Перми выступил легендарный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Это первый коллектив, который начал заниматься художественной интерпретацией мирового танцевального фольклора. В репертуаре ансамбля танцы со всего света - Яблочко, городская кадриль, молдавский жок, украинский гопак, тарантелла и многие другие.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Весенняя распутица: Грузовикам проезд запрещен
В Театре-Театре прошёл 200-й показ мюзикла «Алые паруса»
В Перми выберут лучший проект по благоустройству города
Как защитить персональные данные?
Авария в Добрянке: Канализационные стоки попали в Каму
В Перми завершилась краевая школьная олимпиада по физике и математике
В Перми представили импортоопережающую продукцию
Сотни миллионов на ветер?
Кемерово, мы с тобой!
В России объявлен общенациональный траур
Добавить комментарий: