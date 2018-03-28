Весенняя распутица: Грузовикам проезд запрещен

В Министерстве транспорта Пермского края назвали сроки весеннего ограничения движения большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам.

В южных и центральных районах они вступят в силу уже 9 апреля и продлятся до 8 мая. По северу региона обозначен период с 16 апреля по 15 мая. Ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

Запрет коснется не всех. Например, ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, перевозки продуктов питания, топлива, почтовых грузов, перевозки грузов для ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий, если собственник возмещает наносимый ущерб.